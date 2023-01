Norvegia: missione dell'ambasciatore Nicoletti a Tromsoe per conferenza sull'Artico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Stefano Nicoletti è a Tromsoe in occasione della conferenza “Arctic Frontiers 2023”, il principale appuntamento in Norvegia sui temi, sia politici che scientifici, legati all’Artico. Lo si legge in un comunicato dell'ambascia italiana a Oslo. Oltre alla partecipazione a diverse sessioni sulla geopolitica e cooperazione internazionale nell’Artico, il programma della visita ha previsto un incontro con il management dell’Istituto Polare norvegese e una visita alla nave rompighiaccio per la ricerca polare “Kronprins Haakon” – fornita ai norvegesi dall’azienda italiana Fincantieri nel 2017. Dotata di 15 laboratori, un sottomarino telecomandato e un eliporto, scopo principale di questa nave da ricerca a basse emissioni è il monitoraggio delle condizioni ambientali e climatiche nelle aree marine dell'Artico e dell'Antartide, ma anche l’assistenza in caso di incidenti in mare in condizioni estreme. L’ambasciatore è stato accompagnato dal vice console onorario a Tromsoe, Kjell Skog. Stamane, appena arrivato a Tromsoe, l’ambasciatore Nicoletti, accompagnato da Kjell Skog e da due rappresentanti del Comune di Tromsoe, ha visitato il monumento eretto in memoria di Umberto Nobile e dei caduti delle spedizioni polari. Inaugurato nel 1969, il monumento è stato recentemente restaurato dal Comune di Tromsoe, grazie anche al contributo finanziario dell’ambasciata d’Italia ad Oslo. (segue) (Com)