Brasile: conti settore pubblico chiudono 2022 in surplus di 22,6 miliardi di euro (2)

- In particolare i governi degli stati e dei municipi hanno registrato l'anno scorso un surplus da 64,9 miliardi di real (11,6 miliardi di euro). Saldo positivo anche per i conti del governo federale, pari a 54,9 miliardi di real (9,8 miliardi di euro) e per quelli delle aziende statali per 6,1 miliardi di real (1,1 miliardi di euro). Tuttavia, considerando il pagamento degli interessi sul debito pubblico, il settore pubblico consolidato ha registrato un deficit di 460,4 miliardi di real (82,8 miliardi di euro) nel 2022. L'importo rappresenta il 4,68 per cento del Pil. Nell'anno precedente era stato di 383,7 miliardi di real (69,1 miliardi di euro), pari al 4,31 per cento del Pil. (Brb)