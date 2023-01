Usa-Israele: Blinken, con Netanyahu concordi nell’impedire all’Iran di ottenere arma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Stati Uniti e Israele concordano sulla necessità di impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa congiunta con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, organizzata a Gerusalemme in occasione della visita in Israele del responsabile della diplomazia statunitense, aggiungendo: "Abbiamo discusso come approfondire la nostra cooperazione per contrastare le attività destabilizzanti dell’Iran nella regione e oltre”. "L’Iran è un sostenitore del terrorismo, attaccando Israele e altri Paesi e fornendo droni alla Russia che uccidono civili ucraini. In cambio la Russia invia armi sofisticate all’Iran”, ha proseguito Blinken.(Res)