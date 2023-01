Veneto: Confindustria, Confartigianato Imprese e Confcommercio "disponibili a interventi per semplificare vita imprese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Venezia, Luca Zaia, presidente della regione Veneto, e il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati, hanno firmato un accordo per la sburocratizzazione e la semplificazione normativa. Presenti anche i presidenti di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, quello di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto, e di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin che in un comunicato congiunto hanno dichiarato: "Questa è la sfida più importante che ci sentiamo di affrontare insieme alla regione, per rendere il Veneto più competitivo e attrattivo verso chi vuole fare impresa nel nostro territorio, ma anche per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle famiglie". "L'accordo parte inizialmente e giustamente tra soggetti pubblici, ma crediamo possa essere allargato anche a categorie e parti sociali – hanno poi aggiunto - nello spirito virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, con l'obiettivo comune di introdurre meccanismi di reale chiarezza e semplificazione di norme e procedure, che tanto incidono sulla vita quotidiano e sui piani di sviluppo futuro di esercenti e aziende. Non dimentichiamo che lo snellimento delle procedure burocratiche è uno dei target affidati dal Pnrr al nostro Paese", hanno concluso. (Rev)