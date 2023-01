Cultura: Fontana, servono più fondi perché possa avere gli spazi che le competono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla cultura "sono convinto che dovremo operare con un atteggiamento diverso e mi impegno fin da adesso a creare un tavolo per cercare di costruire insieme delle scelte migliori. Qualche soldino in più credo si debba comunque mettere". Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'incontro con Agis e imprese associate a Milano. Il presidente ha poi sottolineato che "crediamo nel valore della cultura, da un punto di vista umano ed economico. Non abbiamo aiutato soltanto le grandi realtà, ma abbiamo distribuito aiuti e risorse a quelle meno importanti, con fondi che mi rendo conto che sono ancora insufficienti". "Credo si debba fare un ragionamento ampio tra cultura, turismo, spettacolo e attrattività territoriale". "Così facendo potremo anche intercettare alcuni fondi europei - ha poi concluso Fontana - vogliamo che la cultura possa avere gli spazi che le competono". (Rem)