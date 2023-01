Ucraina: Zelensky, visita premier danese a Mykolaiv "importante simbolo di sostegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della prima ministra danese Mette Frederiksen nella città di Mykolaiv è stata "un "importante simbolo del sostegno incrollabile e potente" della Danimarca verso l'ucraina. Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nel corso della giornata, come ha reso noto il capo dello Stato ucraino, oltre a visitare un ospedale con militari feriti, la prima ministra ha ispezionato insieme a Zelensky la sede dell'amministrazione regionale di Mykolaiv, che ha subito danni a seguito dell'attacco missilistico russo. Inoltre, Zelensky e Frederiksen hanno controllato un punto di riscaldamento individuale dotato di un'unità di depurazione e distribuzione dell'acqua, un progetto realizzato con l'assistenza della Danimarca. "Abbiamo discusso le esigenze di ripristino delle infrastrutture della città. Siamo grati per tutto ciò che la Danimarca sta facendo per il nostro Paese e Mykolaiv in particolare", ha scritto il presidente. (Kiu)