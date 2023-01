Veneto: dichiarata fase attenzione per vento forte fino a domani sera in zone montane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, tramite un comunicato, ha reso noto che ci saranno "tra il pomeriggio di oggi e quello di domani, martedì 31 gennaio, venti forti dai quadranti settentrionali in quota, con raffiche di Foehn anche in alcuni fondovalle, specie sulle Dolomiti. È stata dichiarata la fase operativa di attenzione per venti forti nelle zone montane, specialmente in quota dalle ore 16 di oggi, lunedì 30 gennaio, e fino alle ore 20 di domani, martedì 31". (Rev)