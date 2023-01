India: in arrivo dal Sudafrica 100 ghepardi per reintrodurre la specie scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica invierà dei ghepardi in India per aiutare il Paese a reintrodurre la specie nei suoi territori. Secondo il ministero dell'Ambiente sudafricano, obiettivo della missione è di inviare in tutto circa 100 esemplari a Nuova Delhi scaglionandoli a gruppi di 12 per monitorare l'adattamento nel nuovo territorio. L'iniziativa, già adottata dalla Namibia, è un progetto che il governo indiano sperava da tempo di realizzare, dopo che nel 1952 la specie asiatica è scomparsa dall'India e a livello globale ne sono sopravvissuti solo circa 7mila esemplari. I primi 12 ghepardi sudafricani verranno portati in India nelle prossime settimane. A loro si uniranno, a più di 8mila chilometri dal loro Paese natale, altri 8 felini della Namibia, arrivati ​​lo scorso settembre e introdotti nel Kuno Park in occasione del compleanno del primo ministro indiano, Narendra Modi.(Res)