Bosnia: 17 nuove società di proprietà russa registrate in Repubblica Srpska nel 2022

- Nel 2022 sono state registrate 17 nuove entità commerciali di proprietà russa nel territorio della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Lo riportano i dati dell'Agenzia per la mediazione, l'informazione e i servizi finanziari (Apif) di Banja Luka, secondo cui sebbene il numero totale di investimenti dalla Russia sia ancora relativamente ridotto in Bosnia Erzegovina, il fatto che nel 2021 fossero solo due le società di proprietà di investitori russi "dimostra che si tratta di una tendenza in crescita". Secondo l'esperto economico e consulente aziendale Zoran Pavlovic, intervistato dal portale "Ekapija", il merito è anche della vicina Serbia, che ha "tradizionalmente buone relazioni e un commercio esente da dazi con la Russia nonché il maggior numero di investimenti, e dove i prezzi degli affitti immobiliari stanno aumentando e il loro acquisto sta diventando molto interessante". "Tutto ciò in un certo senso ha indirizzato gli interessi della gente anche verso la vicina Bosnia Erzegovina", ha affermato Pavlovic, il quale pensa che questo sia un bene per un Paese, "che non ha investimenti". "Al contrario, secondo la situazione dei primi tre trimestri dello scorso anno, il livello degli investimenti in Bosnia Erzegovina è ufficialmente diminuito del 25 per cento", ha concluso Pavlovic. (Seb)