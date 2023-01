Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,74 per cento nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione al rialzo è influenzata dalla diffusione dell'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima ufficiale del dato nel Paese, che ha segnato a gennaio un aumento dello 0,55 per cento, proiettando l'inflazione su anno a 5,87 per cento. Con l'Ipca-15 l'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge) misura la variazione dei prezzi nell'arco di trenta giorni, calcolato però da metà mese alla metà del mese successivo. Il Paese ha chiuso il 2022 con una crescita dei prezzi al consumo pari al 5,79 per cento, sforando il valore obiettivo per il quarto anno consecutivo. Nel 2021 aveva chiuso con un'inflazione a 10,06 per cento. (segue) (Brb)