Milano: Piscina (Lega), molotov in via Tibaldi è specchio di quanto succede in città

- “Le molotov in via Tibaldi sono lo specchio di quel che sta succedendo a Milano, in cui la sicurezza è il dato più allarmante di quanto sta succedendo in città”. Lo ha affermato oggi il consigliere della Lega a Palazzo Marino Samuele Piscina, prendendo la parola durante la seduta del consiglio comunale. “Non solo più di 500 vigili sono andati in pensione negli anni passati – ha aggiunto Piscina -, ma ne stanno andando in pensione altri. Ne sono stati assunti appena 200, così ci vorrà un piano straordinario sul piano straordinario. Abbiamo bisogno delle forze di polizia locale perché diano un supporto alle forze dell'ordine”.(Rem)