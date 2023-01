Ue: Gentiloni, regole sugli aiuti di Stato vanno sicuramente riviste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole europee sugli aiuti di Stato vanno sicuramente riviste. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. "Credo che ci siano più aspetti da considerare", ha spiegato. "Il primo è la regolamentazione. Come possiamo, senza stravolgere il nostro modello, intervenire sulle regole degli aiuti di Stato per rendere più veloci alcuni processi, in particolare quelli legati alle nostre transizioni e anche al piano di ripresa e resilienza", ha detto. "In secondo luogo, come possiamo identificare obiettivi e necessità comuni per affrontare il problema della competitività", ha aggiunto. Problema che, secondo Gentiloni, "deriva dalla differenza dei prezzi dell'energia, dalle difficoltà del mercato dei capitali dell'Unione e, oltre a questo, dalla sfida della Cina e dall'iniziativa americana sulla legge per la riduzione dell'inflazione". L'identificazione di beni comuni, di obiettivi e di esigenze finanziarie, sono connessi a questi punti, ha proseguito quindi il commissario Ue. "Dovremmo impegnarci a identificare quali sono gli obiettivi che, su scala europea, hanno un chiaro valore aggiunto e come possiamo sostenerli, tenendo presente che ci sono anche risorse nazionali, ovviamente, che saranno disponibili", ha concluso. (Beb)