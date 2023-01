Milano: La Russa, molotov contro polizia locale gesto grave, si faccia chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condanno con fermezza il grave episodio avvenuto questa notte in viale Tibaldi. Al Corpo della Polizia locale di Milano va la mia totale solidarietà per un gesto preoccupante del quale auspico venga chiarita la matrice al più presto, a maggior ragione se si trattasse di una pista anarchica", afferma in una nota Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza e vicecoordinatore regionale di Fratelli d'Italia. (Com)