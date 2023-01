Regno Unito: confermati i sette giorni di sciopero degli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato britannico degli insegnanti, National Education Union (Neu), ha confermato i sette giorni di scioperi in Inghilterra e Galles tra febbraio e marzo, nonostante i colloqui odierni tra la ministra dell'Istruzione Gillian Keegan e i sindacati. Keegan e Neu si erano incontrati nel tentativo di risolvere la disputa sull'aumento salariale degli insegnanti prima degli scioperi programmati per questa settimana. Il primo sciopero, previsto per la giornata di mercoledì, interesserà oltre 23 mila scuole. (Rel)