Repubblica Ceca: governo, presidente uscente Zeman non nomini nuovo giudice costituzionale

- Il presidente uscente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, non dovrebbe nominare un nuovo giudice della Corte costituzionale. Lo hanno detto il premier, Petr Fiala, e il ministro della Giustizia, Pavel Blazek, in conferenza stampa. “Abbiamo la stessa opinione a riguardo ed è chiara”, ha detto Fiala, per il quale “Zeman non dovrebbe farlo. Blazek ha dichiarato che ne parlerà con il presidente uscente se avrà ancora occasione di incontrarlo prima della fine del suo mandato a inizio marzo. Entrambi si sono augurati che Zeman non voglia concludere il suo secondo mandato presidenziale con una battaglia giuridica, stante le perplessità dei costituzionalisti sulla legittimità di una simile nomina. La settimana scorsa, il generale in congedo Petr Pavel è stato eletto presidente della Repubblica Ceca, sconfiggendo al ballottaggio il leader di opposizione Andrej Babis. Pavel assumerà l’incarico dal 9 marzo prossimo. (Vap)