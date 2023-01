Venezia: il Carnevale entra nel Metaverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, durante una conferenza stampa, è stato presentata l'iniziativa che vedrà l'ingresso del Carnevale di Venezia del Metaverso. Infatti gli avatar degli appassionati, come si apprende nel comunicato stampa, sui social e le altre piattaforme potranno vestire le maschere tradizionali. "Venezia con il suo Carnevale scommette sul futuro e sul dialogo con le nuove generazioni - ha commentato il sindaco, Luigi Brugnaro - rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi che già frequentano il Metaverso. Questa iniziativa consentirà loro di crearsi degli avatar e di vestire le maschere tradizionali del carnevale veneziano. La realtà è fatta di sogni e di cultura e interagire con queste piattaforme e importante perché possono sviluppare fenomeni culturali di enormi proporzioni". "Stiamo pensando - ha poi proseguito - anche a un progetto che consenta di raccontare e ricostruire la storia di tutta la Città metropolitana nel Metaverso. Futuro e passato insieme, per spiegare al mondo intero come è nata Venezia, raccontarla attraverso le storie che furono, i luoghi e il tempo. Pensiamo a veri e propri percorsi culturali per avvicinare le nuove generazioni e raccontare loro la 'più antica città del futuro', in un ambito virtuale che ha come punto di forza la partecipazione e il coinvolgimento". (Rev)