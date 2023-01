Usa: morte di Tyre Nichols, licenziato un altro agente di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Memphis, in Tennessee, ha sospeso dall’incarico un altro agente, Preston Hemphill, per il suo coinvolgimento nell’arresto di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto in ospedale il 10 gennaio scorso a causa del pestaggio avvenuto dopo che era stato fermato ad un posto di blocco, tre giorni prima. Una portavoce del dipartimento di polizia, Karen Rudolph, ha ricordato che le indagini sono ancora in corso, e che ulteriori dettagli saranno resi noti non appena sarà possibile. Si tratta del sesto agente di polizia licenziato, dopo che i cinque responsabili del pestaggio sono stati arrestati nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio di secondo grado. Nel video dell’incidente, ripreso dalle microcamere in dotazione agli agenti e pubblicato dal dipartimento di polizia, si vedono i cinque poliziotti mentre colpiscono Nichols con calci e pugni, utilizzando anche un taser. (Was)