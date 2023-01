Cospito: M5s, bene trasferimento per tutelare salute, massima fermezza su violenze e ricatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasferimento di Alfredo Cospito presso il carcere milanese di Opera è stato deciso, sulla base della valutazione fatta dai medici di Sassari, per garantirgli una migliore assistenza sanitaria. “Per questo riteniamo giusta e doverosa questa decisione: il rispetto della salute e della dignità dei detenuti è un principio indiscutibile”. Così in una nota le capogruppo del Movimento 5 stelle nelle commissione Giustizia della Camera e del Senato, Valentina D'Orso e Ada Lopreiato. “Con altrettanta chiarezza condanniamo fermamente le violenze di piazza di questi giorni sul territorio italiano e i vili attacchi alle nostre sedi diplomatiche in Europa ed è inaccettabile che lo Stato possa cedere a qualunque ricatto da parte di chi mette in atto questi comportamenti. Questi attacchi, infatti, denotano l'esistenza di una pericolosa rete di solidarietà eversiva che va contrastata e recisa con fermezza. Deve essere altrettanto chiaro che il regime previsto dal 41-bis non è un aggravamento della pena ma serve a impedire collegamenti con le organizzazioni di appartenenza e su questo, per il regime carcerario di Alfredo Cospito, sarà la Corte di Cassazione a esprimersi", aggiungono D’Orso e Lopreiato. (Rin)