Usa-Israele: Blinken a Netanyahu, costruire consenso su nuove proposte governo

20 luglio 2021

- Costruire consenso sulle nuove proposte del governo è il modo più efficace per garantire che vengano accolte e che durino. Lo ha dichiarato il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, nella conferenza stampa congiunta con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, organizzata a Gerusalemme in occasione della visita in Israele del responsabile della diplomazia statunitense. Il riferimento di Blinken è allo scontro che sta avvenendo tra il governo di estrema destra e l’opposizione in merito ai piani dell’esecutivo di una revisione del sistema giudiziario israeliano. "La vivacità della società civile israeliana è stata messa in piena mostra negli ultimi tempi", ha affermato Blinken in un implicito riferimento alle manifestazioni contro i piani di revisione giudiziaria della coalizione guidata da Netanyahu. Blinken ha sottolineato come i due Paesi abbiano storicamente una visione comune per quanto riguarda il sostegno ai "principi democratici fondamentali". Blinken ha ricordato che le discussioni tra Stati Uniti e Israele sono sempre state franche, come quella avvenuta oggi con Netanyahu. “Le nostre conversazioni continueranno anche con altri membri del governo e della società civile”, ha affermato Blinken.(Res)