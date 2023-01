Veneto: Dolfin (Lega-Lv), necessarie regole chiare e tutele per concessioni balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle concessioni balneari "chiediamo regole chiare con tutele per chi ha investito i propri risparmi e il proprio lavoro sullo stabilimento. Non si rischi una "selva nera" delle concessioni". Questo l'appello del consigliere regionale Marco Dolfin, appartenente all'intergruppo Lega-Liga Veneta. "Più volte in questi anni - ha ricordato - sono intervenuto sul tema delle concessioni balneari; il futuro del comparto è incerto: occorrono regole chiare e chiarificatrici sulle gare europee per la gestione degli stabilimenti. Si chiariscano tutte le zone d'ombra che a oggi spaventano gli imprenditori sul futuro del settore, si definiscano con chiarezza e certezza gli aspetti che oggi appaiono ancora lacunosi su cosa accadrà dopo il 31 dicembre 2023". Inoltre, "un problema da non sottovalutare e che potrebbe aggravarsi a causa dell'incertezza futura è quello della carenza di manodopera: si deve tutelare chi fino a oggi ha garantito un servizio di eccellenza sulle nostre spiagge, motore d'attrazione turistica del nostro Veneto", ha concluso Dolfin. (Rev)