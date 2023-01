Roma: assessora Lavori pubblici, chiuso cantiere Laurentina, aumentiamo sicurezza nostre strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusi i lavori stradali su via Laurentina nel tratto tra viale dell'Umanesimo e via dell'Oceano Atlantico. Il cantiere di manutenzione ordinaria ha interessato anche le aree di parcheggio e si è svolto di notte, impegnando il Dipartimento Csimu di Roma Capitale per una settimana. Terminato il lavoro sul manto stradale verrà adesso concluso l'intervento con il rifacimento della segnaletica. Sull'area interessata è stata eseguita anche la pulizia delle caditoie. (segue) (Com)