Giovani: Berlusconi, ho ottenuto decontribuzione parziale per assunzioni

21 luglio 2021

- "Posso darle non uno, ma numerosi e ottimi motivi che hanno i nostri concittadini, non solo per andare a votare ma per votare convintamente per Forza Italia. Vuole cominciare dai giovani? Eccomi qua. La mia esperienza di imprenditore che ha creato migliaia di posti di lavoro in tutte le sue aziende senza mai licenziare nessuno mi ha portato a trasferire nel programma di governo una misura essenziale per rilanciare l’occupazione dei giovani". Lo ha detto il presidente e senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4. "Questa misura è la detassazione e la decontribuzione totale dello stipendio per chi assume giovani che abbiano meno di 35 anni. Io ho ottenuto che nella legge di Bilancio del 2023 vi sia una prima decontribuzione parziale per le assunzioni dei giovani. Ma il nostro obbiettivo rimane l’eliminazione totale di tasse e contributi per il primo impiego", ha spiegato. (Rin)