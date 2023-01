Cospito: Malan (Fd’I), vili minacce a Colosimo non ci influenzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà del Gruppo Fratelli d'Italia Senato alla deputata a Chiara Colosimo “per le minacce espresse contro di lei da un anonimo, a quanto pare di area anarchica. Tutti devono sapere che la collega Colosimo e Fratelli d'Italia non sono minimamente influenzati da questi atti vili”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. “Sulla questione Cospito, come su ogni altro tema, prenderemo sempre la decisione che meglio tutela gli interessi degli Italiani. I ripetuti atti di violenza di questi giorni, poi, non fanno che avvalorare la necessità di particolare vigilanza nei confronti di Alfredo Cospito", aggiunge Malan. (Rin)