Appalti: Salvini, se commissariamento è prassi, c’è qualcosa che non funziona

23 luglio 2021

- In Italia "ci sono 117 opere commissariate, se il commissariamento è la prassi c’è qualcosa che non funziona”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al convegno dell’Associazione Trasporti Asstra, “Mobilievolution: imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese". Salvini ha aggiunto che nell’ottica delle autorizzazioni sarà necessario avere “un contatto più diretto, più costante, più costruttivo e più proficuo con il Ministero dell’Ambiente e il ministero dei Beni culturali”. (Rin)