Abruzzo: Paolucci (Pd), solidarietà a Cgil di Ortona per atto vandalico subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vicino e solidale alla Cgil “per il nuovo attacco alla sede di Ortona, ma anche allarmato per il susseguirsi di raid che sono espressione del clima politico che si sta instaurando e di una regia unica che unisce i fatti accaduti a Teramo e Pescara per mano di gruppi di sedicenti No-vax. Arrivi una condanna netta da parte delle istituzioni tutte". Lo ha dichiarato il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. "Ora più che mai va sollecitato il dialogo e il coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che riguardano la comunità”, ha sottolineato Paolucci, che ha concluso: “Non possiamo restare inerti a registrare i danneggiamenti dei presidi territoriali dei lavoratori. Ora più che mai la politica e le istituzioni devono far sentire la loro voce, mettere in campo iniziative chiare a difesa dei lavoratori e del sindacato". (Gru)