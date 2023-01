Regionali: Berlusconi, votare FI per eliminazione totale tasse e contributi per primo impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Forza Italia "rimane l’eliminazione totale di tasse e contributi per il primo impiego. Se avremo più forza all’interno della maggioranza di governo sarà più facile per noi ottenerlo". Lo ha detto il presidente e senatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4.(Rin)