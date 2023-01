Israele: ministro Sicurezza Ben Gvir, "sedia elettrica per i terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque uccida, danneggi e massacri civili deve andare sulla sedia elettrica. Lo ha detto il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, durante una riunione del gruppo parlamentare del partito di estrema destra Otzma Yehudit. Sulla scia di una serie di attentati avvenuti in Israele nel fine settimana, costati la vita a sette persone, Ben Gvir ha affermato: “L'attacco terroristico è avvenuto sotto la mia sorveglianza. Non mi sottraggo alle responsabilità”. “Ho chiesto alla polizia di preparare un elenco di obiettivi e raccogliere informazioni. Per me la soluzione è spostarci di quartiere in quartiere” per raccogliere armi, “ma se al momento ci viene impedito di farlo, allora faremo sicuramente una lista di obiettivi e di dati di intelligence, perché questo è il nostro compito numero uno per raccogliere le armi”, ha affermato. Nel suo discorso, Ben Gvir ha ribadito il suo impegno a ripresentare un disegno di legge per istituire la pena di morte per i terroristi. Ben Gvir è noto per le sue posizioni estremiste. In occasione del giuramento dell'attuale governo guidato da Benjamin Netanyahu ha assunto il delicato incarico di guidare il ministero per la gestione della Sicurezza pubblica.(Res)