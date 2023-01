Sicurezza: Pomarici (Lega), su baby gang serve segnale esemplare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno delle baby gang è una declinazione odiosa dell’illegalità diffusa in città e del deteriorarsi del tessuto sociale che anni di amministrazioni distanti dal sentire dei cittadini hanno causato. Lo dichiara il dirigente capitolino della Lega con delega alla sicurezza, Marco Pomarici. "Il senso di impunità di certi ragazzini, che commettono crimini anche violenti, deve essere scardinato alla base. E se le forze dell’ordine sono costantemente in prima linea per la tutela di tutta la cittadinanza, è altrettanto vero che servono misure adeguate in termini di pena inflitta. Serve dare un segnale esemplare, che vada dal carcere ai lavori socialmente utili. È urgente che si contrasti, con efficacia, l’idea che se commetti un reato, qualunque esso sia, poi tu possa farla franca", conclude. (Com)