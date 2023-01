Lavoro: Filt Cgil su Ferrovie, bene più tornelli e assunzioni per sicurezza nelle stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene più tornelli e personale per garantire maggiore sicurezza nelle stazioni". Lo sottolinea la Filt Cgil nazionale, commentando quanto messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme a Ferrovie dello Stato Italiane. "Aspettiamo di essere convocati da azienda e ministero per essere informati su queste positive novità", prosegue Filt Cgil, secondo cui "maggiore tracciabilità dei passeggeri e più personale dedicato alla sicurezza sono tra le soluzioni proposte dal sindacato per arginare il fenomeno delle aggressioni al personale addetto alle stazioni e ai treni. Siamo stati tra i primi a porre questo tema fino ad arrivare alle dichiarazioni a settembre scorso di due scioperi nelle ferrovie e nel trasporto pubblico locale dove il fenomeno delle aggressioni al personale ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza sociale". "Serve però per prevenire e ridurre il fenomeno - conclude la Filt Cgil - anche intervenire sul piano legislativo come fatto per garantire la sicurezza degli operatori sanitari in caso di aggressioni". (Rin)