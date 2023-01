Germania-Ue: ministro Finanze Lindner, no a espansione eccessiva aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normativa dell'Ue in materia di aiuti di Stato deve essere resa “più agile e più veloce”, ma non deve risultare in “un'espansione eccessiva” di questi sussidi. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Linder, nel corso della conferenza stampa che sta tenendo a Berlino con il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha ribadito il proprio rifiuto a nuovi strumenti di debito comune dell'Ue, evidenziando che il Next Generation Eu è “sufficiente”. Sul Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, Lindner ha osservato di concordare con Gentiloni sulla necessità di riformarlo con regole “sia realistiche sia flessibili” che permettano agli Stati membri di investire. “Concordiamo sugli obiettivi, abbiamo differenze sui metodi”, ha evidenziato il ministro delle Finanze tedesco. Il presidente della Fdp ha, infine, ribadito l'importanza di un percorso che porti alla riduzione del debito pubblico dei Paesi dell'Ue. (Geb)