Slovenia: ministra Esteri conferma arresto presunte spie senza rivelare la loro identità

- La ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, ha confermato l'arresto di due cittadini stranieri presunti spie, anche se non ha voluto rivelare dettagli sulle loro identità. Lo riporta l'emittente "N1". Fajon ha affermato che la questione "è seria e ha risonanza internazionale". "Al momento è in corso un'indagine che riguarda due cittadini stranieri accusati di spionaggio, ed è una vicenda gravissima che stiamo seguendo con tutta la nostra attenzione", ha detto Fajon. Quando le è stato chiesto se avesse già convocato l'ambasciatore russo, Fajon ha risposto che al momento non ha parlato con lui, né ha inviato una nota di protesta. "Non parliamo di identità poiché l'indagine è in corso, non è opportuno parlare dei dettagli dell'indagine. La questione è seria, le forze dell'ordine la stanno affrontando in modo adeguato e ne veniamo regolarmente informati", ha concluso Fajon. L'Agenzia di intelligence e sicurezza slovena (Sova) ha scoperto e arrestato oggi due cittadini stranieri sospettati di essere spie russe. I due sono stati arrestati in un ufficio preso in affitto nella capitale Lubiana. Uno ha la cittadinanza di un Paese sudamericano ed è registrato sotto falsa identità. La Sova ritiene che gli agenti fermati prestassero servizio nell'Agenzia di intelligence militare russa (Gru) e operassero come parte di un complesso programma di spionaggio. I due rischiano fino a otto anni di carcere. (Seb)