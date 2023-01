Ue: intesa Meloni e Michel, puntare su fondo sovrano europeo e affrontare insieme flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo Consiglio europeo si discuterà di “sfide cruciali” che potrebbero segnare il futuro dell’Unione europea “per i prossimi dieci anni”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine del loro incontro odierno a Palazzo Chigi. Un incontro utile per fare il punto sul prossimo vertice europeo dei prossimi 9 e 10 febbraio, puntando sui temi principali che saranno, oltre al conflitto in Ucraina, l’immigrazione e la risposta europea all’Inflation reduction act degli Stati Uniti. “Dobbiamo avere il coraggio di investire sul futuro senza lasciare nessuno indietro”, ha detto Meloni, secondo cui è necessaria “cautela sul rilassamento delle regole sugli aiuti di Stato perché l’obiettivo deve essere sostenere le imprese ma non si deve rischiare di indebolire il mercato unico, ovvero assicurare parità di condizioni”. Una posizione sostanzialmente condivisa da Michel, secondo cui “è necessario adattare il regime di aiuti di Stato europei per renderli capaci di mobilitare ogni forma di sostegno per il settore industriale”. Strettamente legata a questo punto, ha detto Michel, è la necessità di “mobilitare più rapidamente gli strumenti finanziari esistenti a livello europeo e nazionale affinché gli Stati membri abbiano la capacità di far fronte alle difficoltà”. (segue) (Res)