Ue: intesa Meloni e Michel, puntare su fondo sovrano europeo e affrontare insieme flussi migratori (2)

- Fra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo ci sarà “lavorare su un tema che richiederà tempo: un fondo sovrano europeo, un vero e proprio strumento di sovranità, che servirà ad aiutare settori fondamentali per il mercato interno”, ha proseguito il presidente del Consiglio europeo, un tema caro all’Italia come emerso dalle parole di Meloni. “Crediamo serva il coraggio di realizzare strumenti come un fondo sovrano europeo per sostenere gli investimenti”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, secondo cui “non sarà facile accordarsi su questo obiettivo ambizioso ma per noi è importante che si vada verso quella direzione”. D’altronde, secondo Michel, l’Ue per garantire la propria competitività a livello internazionale “ha una carta vincente: è il mercato unico”. “Abbiamo sviluppato una forza economica unica, condivisa, che rappresenta la solidità del progetto europeo. Dobbiamo difenderla”, ha detto Michel, facendo riferimento all’Inflation reduction act, “il massiccio piano di aiuti industriali” adottato dagli Stati Uniti. (segue) (Res)