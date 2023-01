Ue: intesa Meloni e Michel, puntare su fondo sovrano europeo e affrontare insieme flussi migratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lavoriamo affinché il prossimo Consiglio europeo dia segnali chiari e concreti ai cittadini in un momento difficile in cui servono risposte pragmatiche e veloci”, ha detto Meloni, parlando anche dell’immigrazione irregolare, un tema su cui "è fondamentale avanzare con urgenza su una soluzione europea ad un problema europeo". “L’Europa può e deve immaginare soluzioni strutturali alla sfida migratoria partendo dalla difesa dei confini esterni”, ha aggiunto Meloni. Da Michel, in tal senso, è giunto un messaggio chiaro: “Le frontiere dell’Italia sono anche le frontiere esterne dell’Ue” e per questo motivo è necessario proteggerle. “Negli ultimi mesi c’è stato un aumento significativo dei flussi migratori irregolari. Abbiamo parlato degli argomenti che tratteremo nel prossimo Consiglio. Dobbiamo essere impegnati a difendere le frontiere dell’Italia che sono anche le frontiere esterne dell’Ue. Dobbiamo agire nei confronti dei Paesi terzi, nel continente africano, oltre che di quelli di transito”, ha detto Michel. I due, inoltre, hanno concordato sulla necessità di migliorare il sistema di rimpatri, la cui attuazione procede al momento in maniera insufficiente. (segue) (Res)