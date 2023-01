Ue: intesa Meloni e Michel, puntare su fondo sovrano europeo e affrontare insieme flussi migratori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione del suo intervento, Michel ha rivolto le sue congratulazioni in occasione dei primi cento giorni di governo, una fase in cui l’Ue ha avuto “un’esperienza di cooperazione molto franca, diretta e sincera” con il governo italiano. Michel ha detto che c’è stata una cooperazione “basata sugli interessi italiani ma anche sulla volontà di tutelare l’Unione europea. Quando sta bene l’Italia sta bene anche l’Unione europea”, ha detto Michel. La presenza di Michel a Roma “dimostra la sua attenzione per la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo”, ha detto Meloni. (Res)