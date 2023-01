Casa: Rizzi, la sinistra non ha argomenti e se parla sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra anche su questo tema sbaglia e non ha argomenti: su Cesano Boscone si sta utilizzando il superbonus seguendo tutte le procedure certificate. Sul piano casa ricordiamo che il Pd si è astenuto". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla casa e Housing sociale della Regione Lombardia, Alan Rizzi, rispondendo alla consigliera regionale Marica Carmela Rozza e al Candidato del centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino. "Al Gratosoglio - prosegue Rizzi - con 62 milioni di investimenti si stanno riqualificando gli edifici e si sta installando uno dei più grandi impianti fotovoltaici della Lombardia. Ricordiamo infine che MM, pur gestendo un minor numero di alloggi, ha un più alto tasso di case sfitte. La sinistra parla sempre di questi 15 mila alloggi vuoti sapendo che proprio il Comune di Milano ne ha cinquemila. Per non parlare del livello di morosità che nel caso di Mm è il doppio di quello di Aler". "A sinistra sono specializzati nella politica del chiacchiericcio. Che è demagogia. Noi siamo per la politica del fare", conclude. (Com)