Speciale infrastrutture: Spagna, avviata acquisizione statale di dieci contratti autostradali

- Il governo, nell'ambito degli impegni assunti con la Commissione europea, ha in programma l'implementazione del pagamento per l'uso sulla rete stradale statale ad alta capacità, e queste autostrade verrebbero integrate in questo sistema. La data di introduzione determinerà quindi il modello che li governerà a partire dalla fine di dicembre 2026. Il ministero delle Infrastrutture ha incaricato Ineco e Kpmg di redigere un rapporto per definire, in accordo con i ministeri delle Finanze e dell'Economia, il miglior sistema di pagamento con cui rendere sostenibile la rete stradale statale, che attualmente ha un deficit di manutenzione di quasi 10 mila miliardi di euro. Per il momento, l'esecutivo ha escluso che i pedaggi vengano introdotti durante l'attuale legislatura, quindi la decisione finale spetterà al prossimo governo. (Spm)