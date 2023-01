Migranti: Piantedosi, da Ong fattore di attrazione, Italia encomiabile su salvataggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza non regolata di navi provate costituisce un "fattore di attrazione, basta vedere quanto successo negli ultimi giorni" anche rispetto alla partenza di "gommoni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a "Diario del Giorno" su Rete4. Sul fattore di attrazione esercitato dalle Ong "ci sono analisi non accettate da taluni anche di Frontex", ha puntualizzato. "I salvataggi sono a carico degli Stati e l'Italia provvede in maniera encomiabile, basta citare i dati", ha chiarito Piantedosi. (Rin)