Difesa: fonti stampa, Bahrein interessato a due navi Gowind di Naval Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein sarebbe interessato a due navi da guerra Gowind prodotte dal gruppo francese Naval Group, che sarebbero fabbricate in Egitto dai cantieri Alexandria Shipyard. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "La Tribune", ricordando che Il Cairo ha recentemente presentato al Bahrein quattro Corvette Gowind 2500 con una dimostrazione. Se l'operazione si dovesse concretizzare, Naval Group fornirebbe dei kit per la realizzazione delle navi. Tra il 2012 e il 2021 i gruppi francesi del settore degli armamenti hanno esportato nel Bahrein 56,1 milioni di euro di materiale, con un picco di 38,5 milioni nel 2019. (Frp)