Lavoro: Unarma, le forze dell'ordine hanno bisogno di seri aumenti contrattuali

- “Non capiamo quale valore aggiunto possa portare il bonus per le divise stanziato dal Governo in luogo del contratto di lavoro e nel rispetto al grave deficit di risorse che registra il comparto difesa e sicurezza”. Lo sottolinea Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale carabinieri. “Nel 2023 le divise usufruiranno di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio. Si parla al massimo di una trentina di euro lorde in busta paga a partire da gennaio, una mancetta che ricorda forse, al personale più agé, le trovate ai tempi della prima repubblica in occasione delle elezioni politico-amministrative. Le divise non hanno bisogno di mancette”, conclude Nicolosi, "ma di aumenti contrattuali seri e uniformati a quanto avviene in Europa”. (Rin)