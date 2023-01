Germania: Gentiloni, grazie a Berlino per forte sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha ringraziato la Germania per le forti decisioni prese in sostegno dell'Ucraina. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa congiunta a Berlino con il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. "Permettetemi di iniziare ricordando a tutti noi che tra poche settimane ricorrerà l'anniversario dell'aggressione russa, e questa è per me l'occasione per rendere omaggio alle forti decisioni prese anche dalla Germania, negli ultimi giorni, per rafforzare il sostegno all'Ucraina", ha detto Gentiloni. (Geb)