Portogallo: nel 2022 la Banca centrale ha ritirato dalla circolazione 10.372 banconote false

- La Banca del Portogallo (BoP) ha annunciato oggi di aver ritirato dalla circolazione un totale di 10.732 banconote in euro contraffatte nel 2022, l'1 per cento in meno rispetto alle 10.836 dell'anno precedente. Secondo l'autorità di regolamentazione e vigilanza bancaria, la quantità di falsi individuati è "residuale" rispetto al numero totale di banconote in circolazione. L'anno scorso, il taglio da 10 euro è stato il più sequestrato in Portogallo, e non quello da 20 euro, come negli anni precedenti: sono state sequestrate 3.533 banconote false da 10 euro e 3.367 banconote da 20 euro. Per quanto riguarda il taglio da 50 euro, sono state ritirate 2.220 banconote (1.672 nel 2021), seguite dal taglio da 100 euro, di cui sono state sequestrate 947 banconote nel 2022, rispetto alle 474 dell'anno precedente.(Spm)