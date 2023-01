Ucraina: Cina nega sostegno alla Russia, Usa “responsabili” della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono "responsabili della crisi in Ucraina” e la loro fornitura di armamenti a Kiev sta estendendo la durata e l’intensità del conflitto. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, negando che le imprese statali abbiano garantito assistenza alla Russia durante l’invasione, come invece sostenuto da Washington. “Piuttosto che riflettere sulle proprie azioni, gli Usa stanno alimentando sospetti e accuse infondate contro Pechino”, che non resterà inerme mentre gli interessi delle sue aziende vengono danneggiati, ha aggiunto. “La Cina non getta benzina sul fuoco, non sfrutta la crisi” e ha sempre rivestito un “ruolo costruttivo” nella promozione di una soluzione politica al conflitto, ha evidenziato Mao. Gli Stati Uniti dovrebbero agire con “responsabilità” e creare le condizioni per i negoziati di pace russo-ucraini, ha concluso. (Cip)