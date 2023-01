Roma: in fiamme cinque auto nel parcheggio Telecom, non si esclude pista anarchica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato all’interno di un parcheggio privato della Telecom, causando il danneggiamento di cinque auto aziendali. Il rogo è divampato alle 2:15 di notte, in via Val Di Lanzo, in zona Monte Sacro, a Roma. Sul posto sono in corso indagini della polizia. Al momento non si esclude la pista anarchica e una dimostrazione contro il 41 bis e a sostegno di Alfredo Cospito. Le cause, tuttavia, secondo gli inquirenti, sono ancora imprecisate. Delle cinque auto coinvolte, tre sono andate completamente distrutte, mentre le altre due sono fortemente danneggiate. (Rer)