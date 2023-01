Carburanti: Turco (M5s), serve immediato sconto su accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al governo di porre rimedio ai disastri causati sul fronte carburanti. In particolare chiediamo all'esecutivo di reintrodurre immediatamente uno sconto sulle accise, visto quello a cui andiamo incontro". Lo dichiara in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. "I prezzi della benzina e del diesel in questi giorni stanno consistentemente aumentando, anche oltre il valore dello sconto delle accise sciaguratamente non confermato dal governo. Ma c'è di più. Dopo l'embargo sui prodotti petroliferi grezzi provenienti dalla Russia - spiega il senatore pentastellato - il 5 febbraio scatterà anche quello sui prodotti raffinati. Se per l'Italia questo non sarà un problema diretto, data la capacità di raffinazione del nostro Paese, può però crearsi un problema successivo a causa della forte dipendenza di altri Paesi dai prodotti raffinati russi, in primis la Germania". (segue) (Rin)