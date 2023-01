Speciale scuola: Roma, Santori (Lega), troppi edifici scolastici chiusi e abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di edifici scolastici storici a Roma "lasciati vuoti con strutture ormai prossime al collasso, come l'ex scuola Angelo Mai e palazzo Silvestri a Monti, sono una inconcepibile realtà nella Roma ormai votata all'abbandono dalla giunta Gualtieri". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. "Cancelli chiusi da catene e lucchetti segnalano cantieri fermi utili solo a moltiplicare immondizia e degrado, e mostrano alla Capitale che attende il Giubileo prossimo venturo il nulla di fatto di un'amministrazione incapace" - aggiunge -. La Lega ha posto da tempo all'attenzione delle autorità preposte una mappatura delle scuole di Roma, in gran parte edifici fatiscenti nei quali studenti e professori si spendono nella preparazione di un mondo migliore. Ma sul piano edilizio e dei servizi il risultato è zero: edifici fantasma, realizzati e mai aperti, svuotati in vista di lavori mai conclusi o addirittura mai partiti, palazzi di straordinaria bellezza come cattedrali nel deserto si sbriciolano minati da crolli, infiltrazioni, perdite, collegamenti ai servizi fuori uso. Attendere il Giubileo e l'Expo 2030 non basta. Interventi subito e cantieri aperti: basta attendere la distruzione di un patrimonio che vale milioni di euro", conclude Santori. (Com)