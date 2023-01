Speciale scuola: Fico, dichiarazioni Valditara preoccupanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli aumenti solo ai docenti del Nord e l'ingresso dei privati nelle scuole sono due scenari assolutamente da evitare. La scuola deve essere pubblica, libera e inclusiva. L'ingresso di sponsor all'interno degli istituti significa mettere in discussione questi pilastri perché è vero che servono risorse aggiuntive ma quelle risorse deve metterle lo Stato. Ed è vero che gli stipendi degli insegnanti sono bassi, ma lo sono su tutto il territorio nazionale. Dunque il tema degli stipendi del personale scolastico non può essere un tema regionale. È un tema nazionale. Le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Valditara sono preoccupanti, perché disegnano una società meno equa e meno giusta. Il compito della politica deve essere invece l'opposto: rimuovere le diseguaglianze, non crearle". Lo afferma sui social l'ex presidente della Camera, Roberto Fico. (Rin)