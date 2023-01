Speciale scuola: Sasso (Lega), da Pd e M5s attacchi strumentali a Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strumentali gli attacchi al ministro Valditara. Partito democratico e Movimento cinque stelle chiedono 8 miliardi di euro per aumentare subito lo stipendio agli insegnanti ma, durante la loro esperienza al governo, bloccarono gli scatti stipendiali relativi al 2013 per tutti gli insegnanti, come fece Enrico Letta; non hanno aumentato i salari ai docenti, o hanno preferito spendere centinaia di milioni di euro in inutili banchi a rotelle, finiti al macero. La Lega al governo in 90 giorni ha aumentato lo stipendio a tutti i docenti in media di 100 euro circa, più in media 2.000 euro circa di arretrati già riscossi dai lavoratori. Visti i precedenti, Pd e M5s dovrebbero fare mea culpa e scusarsi, prima di parlare di scuola". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, Rossano Sasso. (Com)