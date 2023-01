Speciale scuola: Valditara, risolvere questione equità e continuità nella didattica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è una questione di equità e continuità nella didattica che va risolta. La vera sfida è capire come fare perché un insegnante, che trova i costi della vita elevati, non abbia una forte penalizzazione quando guadagna 1.300 euro al mese. Il dibattito è aperto". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante il suo intervento ad un appuntamento elettorale organizzato dalla Lega al teatro Manzoni di Milano. "Questo governo, appena entrato in carica, ha avuto il merito di fare un aumento contrattuale - 124 euro al mese in più -, cosa che Pd e Cinque stelle non hanno fatto", ha concluso l'esponente dell'esecutivo. (Rem)