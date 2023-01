Speciale scuola: Lazio 2023, Sciarretta-(LcD), sottoscritto manifesto Rete studenti medi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Sciarretta e Marta Bonafoni, candidati alle elezioni regionali del Lazio nella Lista civica D'Amato sono intervenuti alla presentazione del Manifesto studentesco per le elezioni regionali 2023 della Rete degli studenti medi. "Tutt'altro che una serie di proposte tematiche, è un vero e proprio programma di governo visto con lo sguardo dei giovani quello presentato presso la Città dell'Altra economia - affermano in una nota -. Dal diritto allo studio alla cultura, dagli spazi alla scuola all'alternanza, dall'ambiente ai trasporti, dalla salute mentale a quella di genere ai diritti Lgbtq+, i ragazzi e le ragazze hanno sottoposto a noi candidate e candidati una piattaforma politica concreta e visionaria. L'abbiamo sottoscritta con convinzione, consapevoli di tre cose: che molto è stato fatto, come peraltro riconosciuto dalla stessa Rete, in questi dieci anni di amministrazione Zingaretti. Che abbiamo il compito di fare di più e meglio. Infine, che con un ritorno delle destre al governo del Lazio il salto nel buio su questi temi e per un'intera generazione sarebbe drammatico". (Com)